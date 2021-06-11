Фіскали проводять обшуки у "Нафтогазі" через несплату 3 мільярдів 

Держфіскальна служба проводить обшуки у НАК "Нафтогаз України" у справі ймовірного ухилення службових осіб від сплати податків на суму 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє ДФС.

У Службі пояснили, що з жовтня 2015 року і дотепер, службовці "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому", внаслідок чого до бюджету не надійшло 2,7 млрд грн податку на додану вартість.

Тепловики фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України (ГТС), однак "Нафтогаз" не оформляє документи щодо його постачання та не підписує відповідних актів прийому-передачі, кажуть у ДФС.

У компанії це мотивують тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються.

У ДФС кажуть, що протягом розслідування зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків.

"Здобуто докази, що службові особи НАК Нафтогаз України не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакету документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу", – кажуть у Фіскальній службі.

Наразі триває слідство, остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи. В ході досудового розслідування буде надано правову оцінку діям як службових осіб АТ НАК "Нафтогаз України" так і Енергетичної митниці ДФС.

Економічна правда