Новости 10 июня: Шмыгаль грозит "Газпрому" новым арбитражем, Украина нарастила торговлю с Британией

О транзите. Украина готова подать иск против РФ в Стокгольмский арбитраж за отказ "Газпрома" от транзита через страну.

О самолетах. Харьковский авиазавод передаст украинскому перевозчику два самолета Ан-74 в лизинг в рамках антикризисной программы, утвержденной Укроборонпромом.

О торговле с Британией. Товарооборот Украины с Соединенным Королевством с момента запуска зоны свободной торговли увеличился на 41,5% против соответствующего периода в прошлом году.

О 8 тысячах. Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс грн ФОПам - в 2021 году успешно подали 337 946 заявок, по которым выплатили 2,7 млрд грн.

Об электронных трудовых книжках. Вступил в силу закон об учете трудовой деятельности в электронной форме, который Рада приняла 5 февраля 2021 года - закон позволяет не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки.

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