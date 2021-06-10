Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу

10 июня вступил в силу закон об учете трудовой деятельности в электронной форме, который Рада приняла 5 февраля 2021 года - закон позволяет не оформлять/не вести бумажные трудовые книжки.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

"Пенсионный фонд Украины в течение пяти лет должен включить в реестр застрахованных лица Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуютщие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц о всех периодах трудовой деятельности лица пенсия по возрасту будут назначена автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста. По желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки.

В течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В это время можно использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Сведения о трудовой деятельности отныне вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированного электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т.д.

После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Также этим законопроектом вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. В то же время, отмечается, что в случае переноса назначения пенсии и продления пребывания в трудовых отношениях, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

Экономическая правда