Товарооборот с Британией вырос на 40% после запуска зоны свободной торговли

Товарооборот Украины с Соединенным Королевством с момента запуска зоны свободной торговли (ЗСТ) увеличился на 41,5% против соответствующего периода в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Так, 9 июня состоялось первое учредительное заседание Торгового комитета в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Украинскую делегацию возглавил заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Сотрудничество с Великобританией в рамках Соглашения демонстрирует положительную динамику в торговле. С начала функционирования зоны свободной торговли объем товарооборота между нашими странами составил 885,1 млн долл. США.

Это на на 41,5% или 259,6 млн долл. США больше, чем за аналогичный период прошлого года. Великобритания является стратегическим торговым партнером для Украины и Минэкономики продолжит тесное взаимодействие с целью интенсификации торговли", - отметил Качка.

Напоминаем:

16 декабря 2020 Верховная Рада приняла законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом ЕС - через четыре с половиной года после референдума, на котором большинство граждан высказались за выход из Евросоюза.

Экономическая правда