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Харьковский авиазавод передаст в лизинг два самолета украинской компании

Четверг, 10 июня 2021, 14:16
 

Харьковский авиазавод передаст украинскому перевозчику два самолета Ан-74 в лизинг в рамках антикризисной программы, утвержденной Укроборонпромом.

Об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор предприятия Александр Кривоконь, сообщает Укринформ.

Он отметил, что для выхода на точку безубыточности нужно около 30 млн грн ежемесячно для выплат заработной платы, платы за электроэнергию и тому подобное.

По его словам, антикризисная программа, утвержденная Укроборонпромом в мае, предусматривает много направлений. Основные из них - договоры лизинга на самолеты, загрузка заказами на изготовление запчастей и обслуживания самолетов.

Задача завода, говорит Кривоконь, - стабилизировать ситуацию и не наращивать долги. Для этого Укроборонпром поставил задачу заключить договор и выйти на проект по лизингу двух самолетов Ан-74 с одним из национальных авиаперевозчиков.

Завершить работу над одним самолетом можно за пол года, второй может быть готовым за год, считает руководитель.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие - одно из предприятий авиапромышленности Украины, специализирующаяся на полном цикле работ по серийному производству и техническому обслуживанию самолетов. В июне 2015 года ХАЗ, уже в состоянии банкротства, вошел в концерн "Укроборонпром".

Последний самолет предприятие выпустило в 2014 году. По состоянию на начало этого года общая задолженность предприятия составила 4 млрд грн, в том числе перед государством - 2 млрд грн.

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