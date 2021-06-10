Пенсионный фонд завершил выплату "карантинных" 8 тысяч ФОПам

Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тыс грн ФОПам - в 2021 году успешно подали 337 946 заявок, по которым выплатили 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Выплаты ФОПам в размере 8000 грн от ПФУ завершені. Сколько успешно поданных заявок в 2021 году? 337 946.

Какую сумму выплачено? 2 703 568 000,00 грн", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Сообщалось, что ФОПам и работникам малых предприятий, деятельность которых пострадала от введения карантина в апреле этого года, уже осуществили выплату госпомощи в размере 8 тыс грн на сумму 1,4 млрд грн.

Кабмин выделил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина.

Пенсионный фонд по состоянию на 11 мая профинансировал 800 млн грн для обеспечения "карантинных" выплат застрахованным лицам в размере 8 тыс грн.

Ранее на выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда