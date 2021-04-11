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Кабмин объявил перечень тех, кто может получить "карантинные" 8 тысяч

Воскресенье, 11 апреля 2021, 10:00
 

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

Об этом говорится в постановлении №329.

Перечень видов деятельностей за которые ФОПы и наемные работники могут получить 8 тыс:

  • Розничная торговля деталями для автотранспортных средств
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными
  •   материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания
  • Поставка готовых блюд для событий обслуживание напитками
  • демонстрация кинофильмов
  • Организования конгрессов и торговых выставок
  • Театральная и концертная деятельность
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий
  • Функционирование театральных и концертных залов
  • Функционирование библиотек и архивов
  • Функционирование музеев
  • Операция спортивных сооружений
  • Деятельность спортивных клубов
  • Деятельность фитнес-центров
  • Операция аттракционов и тематических парков
  • Организования других видов отдыха и развлечений
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта

Напоминаем: 

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах - зарегистрироваться в "Дии" на получение помощи можно будет на следующей неделе.

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Экономическая правда
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