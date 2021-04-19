ФОПы в "красных" зонах могут подавать заявки на 8 тысяч госпомощи: как это сделать через "Дію"

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Местные общины, которые сейчас находятся в "красной" зоне, должны рассмотреть возможность выплат для ФОПов - дополнительно к гарантированным деньгам от государства", - отметил министр Алексей Чернышев.

"Выплаты могут получить ФОпі и наемные сотрудники предприятий, которые понесли убытки от карантина в" красных "зонах. Получить помощь могут ФОПі, чей КВЭД есть в перечне Кабмина.

Также финансовую помощь могут получить ФОПі-пенсионеры и ФОПі с инвалидностью, освобожденные от уплаты ЕСВ ", - говорится в сообщении.

Как подать заявку через "Дію"?

Подать заявление на получение финансовой компенсации в течение 30 дней с того момента, как область, в которой вы живете, оказалась в "красной" зоне. Зарегистрироваться на портале или в приложении Дія с помощью электронной подписи или BankID. В разделе "Услуги" выбрать "Пенсии, льготы и помощь", затем "Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам". Приложение проверит данные в реестре Пенсионного фонда на соответствие получения выплаты. В заявлении нужно указать ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, серию и номер паспорта, адрес регистрации ФЛП, номер банковского счета IBAN и согласие на обработку данных. После подачи заявления выплаты будут начислены на указанный счет IBAN.

Напоминаем:

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда