Кабмин выделил еще 1,4 миллиарда на выплаты "карантинных" 8 тысяч
Кабмин выделил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина.
Об этом говорится в постановлении правительства №543 от 31 мая, которое опубликовали на Правительственном портале.
В частности, правительство внесло изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, направив дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс грн.
Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом поручено обеспечить согласование передачи части бюджетных назначений, предусмотренных постановлением, с Комитетом ВР по вопросам бюджета.
А Минфину поручили обеспечить после указанного согласования внесение изменений в роспись государственного бюджета.
Напоминаем:
Пенсионный фонд по состоянию на 11 мая профинансировал 800 млн грн для обеспечения "карантинных" выплат застрахованным лицам в размере 8 тыс грн.
Ранее на выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.
ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".
Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.
9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.
Экономическая правда
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