Кабмин выделил еще 1,4 миллиарда на выплаты "карантинных" 8 тысяч

Кабмин выделил дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина.

Об этом говорится в постановлении правительства №543 от 31 мая, которое опубликовали на Правительственном портале.

В частности, правительство внесло изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, направив дополнительные 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс грн.

Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом поручено обеспечить согласование передачи части бюджетных назначений, предусмотренных постановлением, с Комитетом ВР по вопросам бюджета.

А Минфину поручили обеспечить после указанного согласования внесение изменений в роспись государственного бюджета.

Напоминаем:

Пенсионный фонд по состоянию на 11 мая профинансировал 800 млн грн для обеспечения "карантинных" выплат застрахованным лицам в размере 8 тыс грн.

Ранее на выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Экономическая правда