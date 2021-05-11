На выплату "карантинных" 8 тысяч уже направили 800 миллионов

Пенсионный фонд по состоянию на 11 мая профинансировал 800 млн грн для обеспечения "карантинных" выплат застрахованным лицам в размере 8 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"По состоянию на 11 мая 2021 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 800 млн грн для обеспечения выплаты помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 07.04.2021 № 328 "О дополнительных мерах социальной поддержки застрахованных лиц на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

На выплаты 8000 гривен "карантинной" помощи наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена ​​в "красных" зонах, государство направило уже 600 миллионов.

На выплату единовременной материальной помощи для предпринимателей и наемных работников правительство направило 1,4 миллиарда гривень. Ожидается, что услугой воспользуются 175 тысяч граждан.

ФОПы в регионах "красной" зоны с 19 апреля могут подавать заявки на финансовую компенсацию от государства в размере 8 тыс грн - сделать это можно через онлайн-сервис "Дія".

Кабмин своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой ФОПы и наемные работники у "красных" зонах карантина могут претендовать на получение госпомощи.

9 апреля, вступил в силу закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.