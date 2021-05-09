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Новости выходных: космическая программа на пять лет, рост импорта бензина

Воскресенье, 9 мая 2021, 18:00

О чем говорили на выходных 

О космической программе. Глава государственного космического агентства Владимир Тафтай рассказал о планах космической программы на пять лет. 

Об импорте бензина. В январе-апреле 2021 импорт автомобильных бензинов в Украине вырос на 30%, до 367 тысяч тонн. 

О выбросах в Китае. Выбросы парниковых газов в Китае, в настоящее время превышают выбросы всех развитых стран мира вместе взятых. 

О сокращении рейсов. В авиакомпаниях рекордно сократились рейсы в год карантина: Ryanair -91%, Turkish Airlines -61%.

Об аннулировании лицензий. Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии по предоставлению финансовых услуг у 3 учреждений.

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космос Китай бензин НБУ авиа

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Экономическая правда
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