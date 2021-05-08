Компания Ryanair -91%, компания Turkish Airlines -61% : как сократились рейсы за время карантина

У 9 авиакомпаний в Европе снизился трафик за время карантина, одна авиакомпания показала рост трафика по сравнению с докризисным временем.

Об этом сообщает avia.news со ссылкой на статитстику гендиректора Евроконтроля Имона Бреннана.

Из ТОП-10 авиакомпаний в Европе, лишь одна показала рост трафика:

Ryanair 6 мая совершил 191 рейс, это на 91% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

SAS 6 мая совершил 228 рейсов, это на 78% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Lufthansa 6 мая совершил 377 рейсов, это на 76% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Vueling 6 мая совершил 175 рейсов, это на 69% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

KLM 6 мая совершил 304 рейса, это на 67% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Air France 6 мая совершил 392 рейса, это на 61% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Turkish Airlines 6 мая совершил 504 рейса, это на 61% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Qatar Airways 6 мая совершил 172 рейса, это на 27% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Wideroe 6 мая совершил 344 рейса, это на 15% меньше, чем в этот же день в 2019 году.

Авиаперевозчик службы экспресс-доставки DHL выполнил 6 мая 2021 года 293 рейса — на 11% больше, чем до начала кризиса.

Напоминаем:

Ryanair ожидал около миллиарда евро убытков в этом году.

Международный лоукостер Ryanair получил 411 млн евро убытков в первом полугодии 2020 года.

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