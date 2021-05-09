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НБУ аннулировал все имеющиеся лицензии по финуслугам у 3 компаний

Воскресенье, 9 мая 2021, 11:40
 

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии по предоставлению финансовых услуг у 3 учреждений. 

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности отозваны все имеющиеся лицензии:

  • ООО "Богдан-Авто Киев" - лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу 
  • СК "Роксолана" - 15 лицензий на осуществление страховой деятельности 
  • Кредитного союза "Шанс" две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. 

"Объем страховых премий ОДО" СК Роксолана " составил 1,7 млн грн 2020 года, а стоимость активов - 42,6 млн грн по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля компании по страховым премиям на рынке составляла 0,004% от общего объема. Компания занималась преимущественно медицинским страхование (непрерывное страхование здоровья). 

Доля премий от этого вида страхования в валовых страховых премиях составила 40,2% по состоянию на 31 декабря 2020 года, от страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) - 21,4%, от страхования кредитов ( в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита) - 16,6%. Компания сообщила, что не имеет невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями. 

Обязательства КРЕДИТНОГО СОЮЗА "ШАНС" составляли 762,7 тыс грн (0,05% от объема рынка) по состоянию на 1 января 2021, а ее активы - 1,26 млн грн (0,05% от объема рынка)", - пояснили в НБУ свое решение.

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