НБУ аннулировал все имеющиеся лицензии по финуслугам у 3 компаний

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии по предоставлению финансовых услуг у 3 учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности отозваны все имеющиеся лицензии:

ООО "Богдан-Авто Киев" - лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу

СК "Роксолана" - 15 лицензий на осуществление страховой деятельности

Кредитного союза "Шанс" две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

"Объем страховых премий ОДО" СК Роксолана " составил 1,7 млн грн 2020 года, а стоимость активов - 42,6 млн грн по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля компании по страховым премиям на рынке составляла 0,004% от общего объема. Компания занималась преимущественно медицинским страхование (непрерывное страхование здоровья).

Доля премий от этого вида страхования в валовых страховых премиях составила 40,2% по состоянию на 31 декабря 2020 года, от страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного) - 21,4%, от страхования кредитов ( в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита) - 16,6%. Компания сообщила, что не имеет невыполненных (просроченных) обязательств перед страхователями.

Обязательства КРЕДИТНОГО СОЮЗА "ШАНС" составляли 762,7 тыс грн (0,05% от объема рынка) по состоянию на 1 января 2021, а ее активы - 1,26 млн грн (0,05% от объема рынка)", - пояснили в НБУ свое решение.