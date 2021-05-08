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Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран

Суббота, 8 мая 2021, 11:10
 

Выбросы парниковых газов в Китае, в настоящее время, превышают выбросы всех развитых стран мира вместе взятых.

Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении указывается, что выбросы Китая шести улавливающих тепло газов, включая углекислый газ, метан и закись азота, выросли до 14,09 миллиарда тонн эквивалента CO2 в 2019 году, это на 30 миллионов тонн больше, чем у членов Организации экономического сотрудничества и развития. 

  • На долю Китая приходится 27% глобальных выбросов. 
  • На долю США приходится 11%
  • Индия впервые обогнала Европейский Союз, составив около 6,6% от общемирового показателя. 

"Тем не менее, Китай также имеет самое большое население в мире, поэтому его выбросы на душу населения остаются намного меньше, чем в США" – указывается в сообщении.

На исторической основе страны-члены ОЭСР по-прежнему являются крупнейшими виновниками потепления в мире, выбросив в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай с 1750 года.

"История Китая как основного источника выбросов относительно коротка по сравнению с развитыми странами, многие из которых имели фору более чем столетие", - заявили исследователи. 

Также заявляется, что текущее глобальное потепление является результатом выбросов как недавнего, так и более далекого прошлого.

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Китай

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