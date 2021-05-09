Семь спутников и создание украинского космодрома — космическая программа на пять лет

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал о планах космической программы на пять лет.

Об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов.

Владимир Тафтай сообщил о ключевых целях программы на пять лет:

Вступление в Европейское космическое агентство.

Создание украинского космодрома.

Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.

Выход на орбиту спутника "Сич 2-30" , который нужно вывести по заданию президента Владимира Зеленского.

Выход на орбиту первого спутника группировки, который будет готов в октябре и запущен в декабре 2022 года. Запуск состоится с пусковой площадке SpaceX.

На данный момент спутник уже составлен и проходит перечень испытаний и проверок. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейской программы Коперникус по обмену спутниковыми данными.

Ранее Владимир Тафтай сообщал, что сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер – ЭП), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающий его отстрел в нужном направлении на орбите.

Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.

Цели спутников:

Оборона.

Экономическая безопасность.

Раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений).

Прогнозирование урожаев.

В интервью также указывается, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.

"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", – отмечает глава государственного космического агентства.







