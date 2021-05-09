В январе-апреле 2021 импорт бензинов вырос на 30%

В январе-апреле 2021 года импорт автомобильных бензинов в Украину вырос на 30%, до 367 тысяч тонн.

Об этом передает enkorr со ссылкой на исследование консалтинговой группе "А-95".

Крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в апреле 83% импорта (87 тыс. т). Поставки из республики выросли практически вдвое.

Почти втрое нарастила поставки белорусского бензина "БРСМ — с 3,7 до 11,5 тыс. т. , вдвое нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер — бренд ОККО. По этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: WOG, UPG, AMIC, пр.

Импорт из Литвы в апреле сохранился на прошлогоднем уровне (17 тыс. т), но накопительный итог с начала года уменьшился на 36%.