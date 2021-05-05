Члены правления Нафтогаза призвали правительство урегулировать работу набсовета

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Соответствующее заявление финансовый директор НАК Петер ван Дрил опубликовал в своем Facebook.

"Для такой сложной и важной компании, как Нафтогаз, чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия Наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления.

Отставка всех членов Наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены Правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", - говориться в общем заявлении членов правления.

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Напоминаем:

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Экономическая правда