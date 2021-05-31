Новости 31 мая: Приватбанк могут разделить для приватизации, кадровые изменения Укрзализныци

Об авиаперевозках: С 9 сентября вступают в силу необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород" изменения - его аэродром заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов

О Приватбанке: ПриватБанк в перспективе может быть приватизирован, для этого рассматриваются варианты разделения банка.

Об Укрзализныце: Вскоре будет объявлен конкурс на должности новых членов наблюдательного совета Укрзализныци, которые впоследствии выберут правление

О дорогах: По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5 млн грн.

О кадровых изменениях: Светлану Залищук назначили советницей председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

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Украина впервые заплатила за роста экономики. Что такое ВВП-варранты Яресько и сколько они будут стоить стране?

Как работают государственные варранты, сколько они могут стоить экономике и как правительство собирается избежать долгового кризиса.