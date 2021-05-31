Марченко про приватизацію Приватбанку: Розглядаються варіанти розділення банку

Приватбанк у перспективі може бути приватизований, для цього розглядаються варіанти розділення банку.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Finbalance.

"Приватбанк потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу.

Тому розглядаються варіанти можливого розділення. Вони поки що дискутуються, немає жодних концептів або напрямків руху", - розповів міністр.

"Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", - додав він.

Нагадаємо:

За планами НБУ, скоро на продаж виставлять Приватбанк - у Нацбанку вважають, що приватизація Приватбанку зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС.

Державний Приватбанк залишається найпривабливішим об'єктом для приватизації серед держбанків, і мета знайти для нього інвестора до 2025 року досить реалістична, заявила заступник директора напрямку "Фінансові інститути" міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings Аннет Есс.

Як повідомлялося, на початку вересня 2020 року Кабінет міністрів поновив принципи стратегічного реформування держбанків і передбачив скорочення частки держави в банківському секторі з нинішніх 60% до 25% до 2025 року шляхом часткової або повної приватизації кожного з чотирьох держбанків.

Уряд зберіг плани з приватизації ПриватБанку і бачить його провідним роздрібним банком в Україні, який має сильну позицію в малому і середньому бізнесі (МСБ).

У Нацбанку заявили, що почнуть готувати Приватбанк на продаж уже після закінчення кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, та озвучили вимоги до потенційних інвесторів.