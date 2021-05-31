Компанії "Укравтодору" завершили рік збитком понад 100 мільйонів

За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання фінансового плану за 12 місяців 2020 року, який проаналізував проєкт Марлін.

За результатами 2019 року Укравтодор отримав збиток на суму 1,16 млрд грн.

"Укравтодору підпорядковуються 23 підприємства. Середня кількість працевлаштованих осіб протягом року на державних дорожніх компаніях склала 15 383 осіб. Загальні витрати на оплату праці сягнули 1,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

На додатковий запит проєкту щодо вжитих заходів для скорочення збитку дорожніх компаній в Укравтодорі відповіли про активізацію роботи із замовниками робіт на дорогах місцевого значення та виконання робіт виключно в межах фінансування.

З листопада 2019 року до травня 2021 року головою Укравтодору був Олександр Кубраков, якого нещодавно призначили міністром інфраструктури.

Нагадаємо:

За результатами 2020 року державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" відзвітувала про чисті збитки на суму 130 мільйонів гривень.

Економічна правда