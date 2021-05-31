Кадрові зміни в "Нафтогазі": Заліщук стала радницею Вітренка з міжнародних питань

Світлану Заліщук призначили радницею голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

Зазначається, що Заліщук координуватиме взаємодію групи Нафтогаз з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, та виконуватиме представницьку функцію високого рівня.

У "Нафтогазі" додали, що одним з її пріоритетів буде протидія Північному потоку-2.

"За попередні кілька років команда Нафтогазу домоглася майже неможливого - значного відтермінування добудови Північного потоку-2. Однак до перемоги іще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено.

Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки Північного потоку-2. Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи", - прокоментувала Заліщук своє призначення.

У "Нафтогазі" зазначили, що Заліщук має тривалий досвід роботи у сфері міжнародних відносин.

Вона працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука та віце-прем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також вона була народною депутаткою України VIII скликання та очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету ВР у закордонних справах. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з Європейським Союзом.

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Нагадуємо:

До управлінської команди "Нафтогазу" увійшли Мирон Василик та Роман Супрун, водночас Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в групі.

Радник голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль покинула компанію після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Раніше Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" і призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда