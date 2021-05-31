Аеропорт "Ужгород" повноцінно запрацює у вересні

З 9 вересня вступають у силу необхідні зміни для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" – його летовище закінчується на кордоні зі Словаччиною, що унеможливлювало зліт та посадку літаків.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

З 9 травня, коли наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління його частиною буде делеговано Україні. Відтак, цьогоріч авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами.

Зазначається, що вже підготовлено публікацію щодо делегування та зафіксовано дату вступу в дію цих змін з 9 вересня 2021 року.

Для цього український провайдер аеронавігаційних послуг, Украерорух, пройшов сертифікацію за стандартами Євросоюзу, внаслідок чого отримав від словацької сторони призначення як провайдера послуг у визначеній частині повітряного простору.

Зазначається, що авіакомпанія "Роза Вітрів" розпочне виконання регулярних рейсів на аеродром з 1 червня. Проте до 9 вересня польоти будуть здійснюватися за правилами візуальних польотів.

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Раніше повідомлялось, що незабаром будуть підписані необхідні імплементаційні протоколи, що дозволять повноцінно відновити роботу летовища аеропорту "Ужгород".

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

Економічна правда