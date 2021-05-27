Новости 27 мая: детали закона об олигархах, годовой тариф на газ в Киеве

О законе об олигархах. Согласно проекту закона "Об олигархах", который вскоре должны зарегистрировать в Верховной Раде, олигархи будут определяться по трем критериям - таких лиц обяжут подавать декларации, запретят участвовать в большой приватизации и владеть медиа.

О тарифе на газ в Киеве. Компания "КиевГазЭнерджи" - крупнейший поставщик природного газа в Киеве - установила цену населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м.

О Конти. Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).

О Дия.City. ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки, которые вошли в финальный вариант законопроекта о специальном налоговом режиме Дия.City, такая нагрузка сможет стимулировать развитие ІТ-сферы и в дальнейшем.

Об Энергатоме. В мае 2021 года "Энергоатом" направил сообщение о возникновении спора в Российскую Федерацию по утраченным в Крыму активам, в частности Донузлавской ветроэлектростанции, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.