"Конти" Колесников покупает кондитерскую фабрику в РФ – СМИ

Юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

Информация о победе "Юнайтед партнерст" в торгах следует из протокола торгов на сайте российского Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

О том, что компания действует в интересах "Конти", "Ведомостям" сообщили 2 инвестиционных консультанта и человек, близкий к организаторам торгов.

Отмечается, что запросы в "Конти", "Юнайтед партнерст" и конкурсного управляющего Евгения Бодрова остались без ответов.

А представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, отказался от комментариев.

"В России "Конти" работает с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Основные инвестиции в производство компания делала до 2015 года, следует из информации на ее сайте.

Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% доля липецкого производителя конфет "Мерлетто". Совокупные мощности в России в "Конти" составляют 136 тыс т продукции в год, сообщала компания", - пишет издание.

Отмечается, что "Конти" покупает "Красную зарю" со второй попытки - в 2017 году сообщалось о переговорах со структурами, связанными с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

В 2019 году "Красная заря" признана банкротом.

Согласно протоколу торгов, при начальной цене в 809,8 млн рублей "Юнайтед партнерст" предложила за актив 4522 млн рублей.

Напомним:

Группа "Конти" основана в 1997 году. Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек".

Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.

В 2020 году "Конти" нарастило чистый убыток в 11,7 раза по сравнению с 2019 годом - до 96,69 млн грн.

Активы Конти за год сократились на 9% - до 163 млрд грн.

А суммарная дебиторская задолженность компании по итогам 2020 сократилась на 5,9% - до 523,950 млн грн.