Годовой тариф: Крупнейший поставщик газа в Киеве обнародовал цену

Компания "КиивГазЭнерджи" - крупнейший поставщик природного газа в Киеве - установила цену населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м.

Об этом компания 26 мая сообщила на официальном сайте, который, как отмечает "Интерфакс-Украина", не работал более месяца.

"ДП" КиевГазЭнерджи" обнародовало такую ​​цену в условиях, когда нет соглашения о купле-продаже природного газа между ГП" КиевГазЭнерджи" и ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", хотя все необходимые документы ГП "КиевГазЭнерджи" направило выше указанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования.

Поэтому газоснабжения киевлян осуществляется за счет газа, который ГП "КиевГазЭнерджи" закупает на открытом газовом рынке. На сегодня цены, которые предлагает рынок, существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров", - говорится в заявлении компании.

По данным "КиевГазЭнерджи", клиентами компании являются около 780 тыс семей столицы и окрестностей.

Напомним:

Собощалось, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разберется с вопросом необнародования поставщиком газа "Киивгазэнерджи" годового тарифа ресурса для населения и примет решение, в том числе относительно санкций против него.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

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Экономическая правда