Дия.City: ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки финального законопроекта

ІТ-бизнес поддерживает налоговые ставки, которые вошли в финальный вариант законопроекта о специальном налоговом режиме Дия.City, такая нагрузка сможет стимулировать развитие ІТ-сферы и в дальнейшем.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской бизнес ассоциации.

Так, в компромиссном варианте всех обсуждений относительно оптимальных налоговых ставок для ІТ-индустрии налоговая нагрузка с одного специалиста по гиг-контракту будет следующей:

ставка 5% налога на доходы физлиц;

1,5% военного сбора;

единый соцвзнос на уровне 22% с минимальной зарплаты.

Ранее комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу при условии исправления проблемного вопроса ЕСВ. Сейчас из-за механической ошибки его размер не привязывается к "минималке"

"ІТ Комитет Ассоциации поддерживал и поддерживает указанные налоговые ставки, задекларированные в законопроекте №5376, ведь такой уровень нагрузки, по мнению экспертов Ассоциации, является оптимальным и должен сохранить существующие темпы роста индустрии, а также стимулировать ее в дальнейшем развитии", - говорят в ЕБА .

Однако в Ассоциации также указывают на два замечания к финальному тексту. Первое касается увеличения порога с 1 млн грн до 7 млн грн для целей обязательной регистрации плательщиками НДС.

Также, по мнению Ассоциации, стоит установить 5% налогообложение НДФЛ не только для заработной платы, но и на другие выплаты (премии, бонусы и т.д.).

Кроме этого, ІТ Комитет Ассоциации надеется, что размеры указанного в проект №5376 налоговой нагрузки (5% + 1,5% + 22% с мин. ЗП) все же будут сохранены в течение задекларированных 15 лет.

Подробнее читайте по ссылке: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія City" и как это может изменить рынок

Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" и рекомендовал Раде принять его за основу.

Экономическая правда