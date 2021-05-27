"Энергоатом" готов судиться с РФ за потерянные в Крыму активы
В мае 2021 года "Энергоатом" направил сообщение о возникновении спора в Российскую Федерацию по утраченным в Крыму активам, в частности Донузлавской ветроэлектростанции, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сообщение о споре направлено в соответствии с Соглашением между правительством Украины и РФ № 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Так, еще 17 декабря 2020 года компания начала сотрудничать с международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP по предоставлению услуг в подготовке и направлении этого сообщения.
"Энергоатом непременно решит этот спор - или во внесудебном или в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства ", - добавил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
Согласно процедуре, после получения сообщения российской стороной, стороны получат шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке.
В случае, если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд (арбитраж).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua