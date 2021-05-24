Новости 24 мая: возможные санкции СНБО по "земельным махинаторам" и авиасообщение с Беларусью

О земельной реформе: Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

О санкциях СНБО: Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

О внутреннем туризме: "Укрзализныця" запускает современный трехвагонный дизельный поезд ДПКр № 807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы (через Львов и Луцк), поезд соединит три туристические регионы на западе Украины.

О промпроизводстве: Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%

О вознаграждении в госбанках: Госбанки завершили размещение отчетов о размерах вознаграждений членов своих наблюдательных советов, выплаченных в течение 2020 года. Всего на свои советы 4 государственных банка в прошлом году потратили 124 млн грн.

О Беларуси: Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и к ней.

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