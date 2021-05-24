УЗ запускає потяг, який з'єднає три туристичні регіони

"Укрзалізниця" запускає сучасний тривагонний дизельний потяг ДПКр № 807/808 "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці (через Львів та Луцьк), потяг з'єднає три туристичні регіони на заході України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Цей потяг з'єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення.

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ - Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк. Потяг відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 - до Ківерців)", - йдеться у повідомленні.

Водночас у зворотному напрямку "Прикарпатський експрес" вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

"Щочетверга потяг курсуватиме маршрутом Львів - Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51)", - додали в УЗ.

Зазначається, що маршрут обслуговуватиме український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

"Це зручний сучасний потяг, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.

Раніше, у 2019 році, він курсував у столиці за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Через коронакризу, у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку за цим напрямком, його почали експлуатувати як експрес на маршруті станція ім. Т.Г. Шевченка - Черкаси. Тепер на цьому маршруті його замінив рейковий автобус Pesa 620М", - пояснили в компанії.

Економічна правда