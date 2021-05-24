Промвиробництво в Україні зростає другий місяць поспіль – Держстат

Промислове виробництво в Україні у квітні зросло на 13% у річному вимірі, скориговане на ефект календарних днів значення становило 12,5%.

Про це йдеться у даних Держстату.

Так, проти березня індекс зріс на 2,7%, а проти квітня 2020 року – на 12,5%.

У січні–квітні 2021 року Порівняно з відповідним періодом минулоріч індекс промислової продукції становив 101,5%.

Зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів промисловість скоротилася на 0,5%, переробній зросла на 1,6%. Також на 4,2% зросла промисловість у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Водночас, у квітні минулого року були впроваджені жорсткі карантинні обмеження у всій Україні, відтак база порівняння була низькою. Відтак, протягом січня-квітня 2020 року промисловість "впала" на 7% у річному вимірі.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні показало зростання на 2,1% вперше від початку року, скориговане на ефект календарних днів значення становило 2,4%.

У лютому 2021 року промвиробництво в Україні знизилось на 4,6% порівняно з "доковідним" лютим 2020 року, скориговане на ефект календарних днів (минулий рік був високосним) скорочення було меншим - 2%.

Економічна правда