Держбанки подали звіти: скільки заробили члени наглядових рад у 2020 році

Держбанки завершили розміщення звітів про розміри винагород членів своїх наглядових рад, виплачених протягом 2020 року. Загалом на свої ради 4 державні банки минулого року витратили 124 млн грн.

Про це свідчать звіти держбанків, які проаналізувала ЕП.

Загальний розмір витрат, без врахування різноманітних компенсацій, склав понад 93 млн грн.

Оприлюднювати інформацію про витрати банків на членів своїх наглядових рад зобов’язав НБУ ще наприкінці 2020 року. Таке рішення у регуляторі пояснили підвищенням прозорості роботи фінансових установ. Цьогоріч банківські установи, зокрема державного сектору, оприлюднюють подібний звіт вперше.

Найбільше грошей у 2020 році отримували у наглядовій раді ПриватБанку. За рік розмір цих виплат (без додаткових компенсацій) склав 39,79 млн грн на всіх дев’ятьох членів наглядової ради.

Окрім основної нагороди ПриватБанк виплатив своїй раді ще 3,87 млн грн компенсацій (з яких 1,09 млн грн - у нематеріальній формі). Компенсувалися, зокрема, витрати на проїзд, на оренду житлового приміщення, витрати на проживання у готелях протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради або її комітетів тощо.

Відтак загальна сума витрат найбільшого банку на свою раду минулого року склала 43,66 млн грн. Для порівняння, прибуток банку за минулий рік склав 25,3 млрд грн.

Ощадбанк на винагороди членів своєї наглядової ради витратив дещо менше - 25,4 млн грн. При цьому, у другому та третьому кварталах минулого року зарплати членів наглядової ради банку "урізали" до 47 230 грн на місяць через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Окрім основної зарплати, Ощадбанк також виплачував членам своєї ради компенсації проїзду або проживання. Їхній загальний розмір за весь 2020 рік склав 673,06 тис грн. При цьому, частину цієї суми банк виплачував у негрошовій формі (наприклад, замовляючи послуги перевезення членів ради або оплачуючи їм оренду житла).

Ще 5,83 млн грн Ощадбанк виплатив за страхування відповідальності членів своєї наглядової ради. Відтак, загалом у 2020 році Ощадбанк витратив на членів своєї наглядової ради 31,9 млн грн. Для порівняння, прибуток цього банку минулого року склав 2,83 млрд грн.

Єдиний державний банк, який у 2020 році отримав збиток - Укрексімбанк - виплатив членам своєї наглядової ради 20,92 млн грн основної та додаткової винагороди за рік. При цьому, наглядова рада банку протягом більшої частини року (з квітня по грудень) складалася лише з 7 членів.

Додаткову винагороду банк виплачував голові наглядової ради (20% від розміру "ставки") та головам комітетів всередині ради (10% від "ставки").

Окрім винагород, Укрексімбанк виплатив своїй раді 876,43 тис грн компенсацій (за житло, проїзд та харчування). Ще 19,3 млн грн Укрексім виплатив за страхування відповідальності членів своєї наглядової ради у 2020-2021 роках.

Тож попри отримання збитків у розмірі 5,59 млрд грн, Укрексімбанк витратив на членів своєї наглядової ради 41,1 млн грн - майже стільки ж, скільки й найприбутковіший банк України.

Розмір винагород членів наглядової ради державного Укргазбанку у 2020 році виявився чи не найменшим серед державних банків. Загалом банк виплатив своїм членам наглядової ради 7,34 млн грн, з яких 730,66 тис грн - надбавки голові наглядової ради та головам комітетів всередині ради.

Про виплати компенсацій, страхових чи інших платежів в Укргазбанку не повідомили. Прибуток банку за 2020 рік склав 543 млн грн.

Економічна правда