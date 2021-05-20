Новости 20 мая: новые министры, банковский закон, пресс-конференция Зеленского

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О новых министрах. Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата.

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

О банковском законе. Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

О конце эпохи бедности. Президент Владимир Зеленский заявил, что эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда будет дерегуляция, и когда государство будет максимально диджитализировано - он пообещал, что все это обязательно будет.

О "Нафтогазе". Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство осуществило смену руководства "Нафтогаза" как его главный акционер, в то же время компания тратит большие средства на лоббирование в СМИ.

О санкциях против Фирташа и Коломойского. Президент Владимир Зеленский на вопрос о санкциях против Коломойского и Фирташа посоветовал "смотреть нас по пятницам".

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