Министром инфраструктуры стал председатель Укравтодора Кубраков

Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата.

Кубраков отчитался о достижениях программы "Большое строительство" за время его председательства в "Укравтодоре". В частности, он напомнил о формировании 1,5-2% ВВП как следствие программы по данным НБУ и КШЭ, работу с долгостроями (речь идет о мосте через Хаджибейский лиман, Запорожском мосте), создание около 50 тысяч рабочих мест.

"Моя задача - навести порядок и в других отраслях так же, как в дорожной", - заявил Кубраков. Он отметил, что ряд проблем накапливались в области длительное время из-за недостатка финансирования в течение 20-30 лет.

Среди приоритетов новый министр назвал железнодорожный транспорт, в частности стабилизацию финансового состояния "Укрзализныци": оптимизацию расходов, организация прозрачных и конкурентных закупок.

По доходной части предприятия он отметил, что с одной стороны есть бизнес, который заинтересован в снижении тарифов, с другой - "Укрзализныця", которая из-за этого останавливается. "Уровень износа основного инфраструктуры достигает 90%, поэтому мы не можем не повышать тарифы на грузовые перевозки", - добавил Кубраков.

Отдельно он отметил потребность в обновлении материально-технической базы предприятия: новые поезда, пути и технологии.

Также, продолжил он, "Укрзализныця" должна отвоевать потерянную долю рынка грузовых перевозок. По словам Кубракова, в 2020 году доля автотранспорта почти сравнялась с долей железнодорожного транспорта.

По Укртрансбезопасности глава ведомства ожидает полноценный запуск WiM-систем (системы автоматического весового контроля) и обеспечения финансирования ведомства, доукомплектование штата.

Кубраков остановился на вопросах портовой инфраструктуры, уровень износа основных фондов которой достигает 80-90%. Среди приоритетов - обновление инфраструктуры, проведения концессионных конкурсов портов для привлечения инвесторов, а также реформа рынка выдачи паспортов морякам.

Свое выступление новый глава Мининфраструктуры завершил авиасектором. В планах - развитие существующих аэропортов, создание сети региональных аэропортов. Кроме того - создание национального авиаперевозчика.

Александр Кубраков был избран в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года. Однако уже через несколько месяцев депутат сложил мандат и в декабре того же года возглавил Укравтодор.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия - он возглавлял ведомство 20 месяцев.

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Экономическая правда