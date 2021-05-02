Новости выходных: прекращение работы членов комитета по выбору наблюдательных советов, рост заявок в Нафтогазе

О заявках в Нафтогазе. НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал увеличение ежедневных заявок от населения на присоединение к газоснабжающей компании после предложенного годового тарифа на газ для населения.

Об изменениях с 1 мая. С 1 мая устанавливаются новые правила для назначения субсидий и подачи заявлений, также потребители газа перейдут на годовые тарифные планы своих поставщиков.

О наблюдательном совете Нафтогаза. Кабинет Министров предложил членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета.

О прекращении работы независимых экспертов. Члены комитета по выбору наблюдательных советов, прекращают работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления.

О газе. Цена газа на прошлой неделе держалась на высоком уровне, а активность торговли была несколько ниже.





