Зміни з 1 травня: нові правила призначення субсидій та річні тарифи на газ
Зміни з 1 травня: нові правила призначення субсидій та річні тарифи на газ
Субсидії.
З 1 травня для того, щоб отримати субсидій треба подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.
100% українців будуть отримувати субсидії у готівковій формі (до травня готівкою отримували 92% українців).
Також вводяться деякі нові правила, за якими субсидії не призначаються тим, хто здійснює покупку одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, або має більше 100 тисяч гривень на депозитному рахунку в банку.
Тариф на газ.
З 1 травня побутові споживачі газу автоматично перейдуть на річні тарифні плани тих постачальників, які їх обслуговують.
Максимальна вартість газу встановлена у ТОВ "Херсонська Обласна Енергопостачальна Компанія" – 13,5 грн/куб на рік і 10,5 грн/куб.м.
Мінімальна вартість у ДП "Евода Трейд" Кп "Луцькводоканал" – 7.88 грн/куб на рік і аналогічно 7.88 грн/куб.м.
Компанія "Йе Енергія" і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" в розмірі 7,99 грн/куб. (з ПДВ).
ТОВ "Маргаз" - 12,58 грн/куб. на рік і 9,9 грн/куб.м.
ТОВ "Азовгаз" - 12,9 грн/куб. на рік і 10,4 грн/куб.м (скрізь - з ПДВ).
ТОВ "Торгова електрична компанія" ("ТЕК", Київ), встановивши тариф в розмірі 10,8 грн/куб.м з ПДВ, без врахування транспортування
ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія"- 13,5 грн/куб.м з ПДВ та транспортуванням.
Компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Ціна на газ для клієнтів від постачальників "останньої надії" (ПОН), яка забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника, у травні становитиме 9,57 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.
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