Зміни з 1 травня: нові правила призначення субсидій та річні тарифи на газ

Субсидії.

З 1 травня для того, щоб отримати субсидій треба подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

100% українців будуть отримувати субсидії у готівковій формі (до травня готівкою отримували 92% українців).

Також вводяться деякі нові правила, за якими субсидії не призначаються тим, хто здійснює покупку одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, або має більше 100 тисяч гривень на депозитному рахунку в банку.

Тариф на газ.

З 1 травня побутові споживачі газу автоматично перейдуть на річні тарифні плани тих постачальників, які їх обслуговують.

Максимальна вартість газу встановлена у ТОВ "Херсонська Обласна Енергопостачальна Компанія" – 13,5 грн/куб на рік і 10,5 грн/куб.м.

Мінімальна вартість у ДП "Евода Трейд" Кп "Луцькводоканал" – 7.88 грн/куб на рік і аналогічно 7.88 грн/куб.м.

Компанія "Йе Енергія" і близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" в розмірі 7,99 грн/куб. (з ПДВ).

ТОВ "Маргаз" - 12,58 грн/куб. на рік і 9,9 грн/куб.м.

ТОВ "Азовгаз" - 12,9 грн/куб. на рік і 10,4 грн/куб.м (скрізь - з ПДВ).

ТОВ "Торгова електрична компанія" ("ТЕК", Київ), встановивши тариф в розмірі 10,8 грн/куб.м з ПДВ, без врахування транспортування

ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія"- 13,5 грн/куб.м з ПДВ та транспортуванням.

Компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Ціна на газ для клієнтів від постачальників "останньої надії" (ПОН), яка забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника, у травні становитиме 9,57 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.