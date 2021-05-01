У Нафтогазі повідомляють про п'ятикратне зростання заявок на приєднання споживачів

НАК "Нафтогаз України" зафіксував збільшення щоденних заявок від населення на приєднання до газопостачальної компанії після запропонованого річного тарифу на газ для населення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні вказується, що найбільше нових заявок було отримано з Одеської, Закарпатської та Тернопільської областей, якщо не брати до уваги регіони, які обслуговує постачальник "останньої надії".

Нафтогаз України обслуговує понад 13% ринку, це 950 тис домогосподарств. Ще 660 ти клієнтів компанія забезпечує газом як постачальник "останньої надії".

Нагадуємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становить 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Ціна на газ для клієнтів постачальник "останньої надії" (ПОН) в травні складатиме 9,57 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Енергорегулятор НКРЕКУ 7 квітня вніс зміни в правила і типовий договір поставки природного газу, згідно з яким постачальники газу зобов'язані до 25 квітня оприлюднити на своїх вебсайтах ціну газу і іншу інформацію про річний пропозиції. ермін дії базового річного пропозиції не залежить від початку поставки газу споживачеві і триває до 30 квітня. Постачальник протягом періоду дії базового річного пропозиції не має права підвищувати ціну.





