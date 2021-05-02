Цены на газ поднялись за прошлую неделю

Цена газа на прошлой неделе держалась на высоком уровне, а активность торговли была несколько ниже.

Об этом свидетельствуют данные Украинской экономической бирже.

Цены в Украине

В сообщении указывается, что на прошлой неделе реализовано 136,15 млн. куб.м. природного газа, это в 5 раз больше, чем на прошлой неделе.

Активизировалась торговля ресурсом мая, продано 91,55 млн. куб.м.

Котировочные цены держались выше 9 тыс грн. за тыс. куб.

В краткосрочном рынке природного газа украинской энергетической бирже участники формировали заявки и составляли в сегменте внутреннесуточного рынка и на рынке "на сутки вперед". В течение недели было реализовано более 700 тыс. Куб. м. По состоянию на пятницу последняя цена рынка "на сутки вперед" составляла 9200 грн., последняя цена внутреннесуточного рынка - 9 201,82 грн.

В пятницу, 30 апреля, заключено 4 соглашения в ПХГ и ценой торгового дня 9221,8 грн.

Импорт природного газа с европейского направления (практически весь из Венгрии) поступал по 2,6 млн. куб. м. в день.

Объем добычи составлял по среднесуточным значением около 54,27 млн. куб.м.в сутки.

Произошло незначительное увеличение потребления природного газа, это связано с ухудшением погодных условий, однако на 28 апреля потребления по данным JUNE уменьшилось, и показатель составил 66 млн.куб.м.

На 28 апреля в хранилищах Украины находилось 15,3 млрд. куб.м. природного газа, это на 0,1 млрд. куб. м. меньше, чем на конец прошлой недели.

Отбор из ПХГ составлял по среднесуточным значением около 14,4 млн. куб. м.

За последнюю неделю было проведено 23 тендерных процедур по закупке природного газа бюджетными учреждениями.

В общем из крупнейших тендеров (топ-20) реализовано 1,06 млн. куб. м. природного газа на сумму 9,03 млн. грн.

Наибольший контракт получила компания Юг-Газ, который поставит Национальном университета кораблестроения им. адмирала Макарова 416,6 тыс. куб. м. природного газа по начальной цене 8,76 грн/куб. м. Средняя цена выросла и составила 8,45 грн. за куб.м. Цены колебались в диапазоне от 7,20 до 9,90 грн. за куб. м.

Цены в Европе

Цены на европейских хабах имели тенденцией к росту на прошлой неделе.

В течение недели низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX. По состоянию на 30 апреля составили 22,71 евро/МВт-ч.

В других хабах спотовая цена была до 24,51 евро/МВт-ч.

Контракты на месяц вперед за анализируемый период имели неоднородные изменения на основных европейских рынках, но в среднем были на уровне текущих спотовых цен, контракты на следующий квартал были на 1,6% ниже текущих спотовых цен; на сезон вперед - выше спотовые на 1,3%.





