Новости 19 мая: биткоин снова обвалился, субсидии будут назначать по-новому

О биткоине. Стоимость биткоина упала ниже отметки в 40 тыс долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютних операций в Китае.

О "Стене". Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.

О субсидиях. Правительство внесло определенные коррективы в новые правила получения субсидий - в частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления.

О Нафтогазе. Кабмин переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Об "антиахметовском" законе. Правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс пока не зашел на регистрацию в Верховной Раде - камнем преткновения стал 5% акциз с сигарет.

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Сын совладельца ИСД Эдуард Мкртчан: если что-то случится, хочу, чтобы знали: это сделал Тарута

О корпоративных конфликтах на предприятиях ИСД, дальнейшую судьбу корпорации и неизвестные детали совместного ведения бизнеса Олегом Мкртчаном с Сергеем Тарутой.