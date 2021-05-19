Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта "Стена" на 51,4%.

Об этом говорится в ответе Госпогранслужбы на запросы экспертной организации StateWatch.

"Кроме того, Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти 5 лет для разработки законопроектов для освобождения пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы.

Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн. Это при том, что Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская облгосадминистрации в течение 2015-2016 годов имели безвозмездно передать 15 земельных участков для размещения отделов пограничной службы. Однако таких мер не предприняли", - пишет StateWatch.

При этом в Администрации Государственной пограничной службы не ответили на запрос StateWatch, почему были допущены потери из бюджета.

Проект "Стена" анонсировали еще в 2014 году. Завершение работ планировалось в 2018 году, но неоднократно переносилось.

В 2020 году Госпогранслужба направила в заинтересованных центральных органов исполнительной власти проект распоряжения КМУ о внесении изменений в План мероприятий проекта "Стена", которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году.

В этом же проект Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд грн, хотя на момент его подачи фактически уже было потрачено 1,7 млрд грн.

В случае, если этот проект распоряжения будет утвержден, строительство "Стены" растянется на 10 лет, а его стоимость составит 6,2 млрд грн.

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Экономическая правда