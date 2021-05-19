Курс биткоина упал ниже отметки в 40 тысяч долларов: в чем причина

В среду стоимость биткоина упала ниже отметки в 40 тыс долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютних операций в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

"Биткоин упал примерно на 9% до 38 940 долларов. В целом он снизился на 40% от самого высокого показателя в 64,8 тыс долл 14 апреля", - пишет агентство.

Стоимость криптовалюты Ethereum также упала - примерно на 15% до 2875,36 долл.

"Падение двух крупнейших криптовалют на прошлой неделе было вызвано заявлением Маска, что Tesla прекращает принимать биткоин как средство платежа.

В то же время Китай во вторник заявил, что запрещает финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями", - говорится в статье.

По данным Coindesk, по состоянию на 8:59 19 мая (по Киеву) стоимость биткоина составляла 39 300 долларов.

COINDESk

Напомним:

Ранее стоимость биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 тысяч долларов после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

Экономическая правда