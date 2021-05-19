"Антиахметовский законопроект" пока не зашел в Раду из-за табачного акциза

Правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс пока не зашел на регистрацию в Верховной Раде - камнем преткновения стал 5% акциз с сигарет.

Об этом сообщают источники ЭП.

По данным источников, 18 мая весь день и ночью шли баталии в Минфине и Офисе президента о том, в каком виде выпускать законопроект.

По словам собеседников, после принятия изменений по перекладыванию уплаты части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков города могут потерять 2,9 млрд грн.

"Сейчас идет борьба, чтобы вынести эти нормы в отдельный закон, как это сделали с аграриями", - добавляет источник.

По данным ЭП, в утвержденном правительством проекте закона есть несколько новинок.

Ранее ЭП писала о том, что растут ставки единого налога четвертой группы, но к этому добавили еще одну смену.

В частности, предлагается ввести минимальное налоговое обязательство, которое будет рассчитываться в зависимости от нормативной оценки земли. Если сумма налоговых отчислений от проданного урожая будет меньше этого минимального обязательства, то налогоплательщик должен будет доплатить так, чтобы получилось минимальное налоговое обязательство.

Эти изменения по аграриям должны вынести в отдельный законопроект.

Напомним:

Кабмин на заседании 12 мая проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - наиболее изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

Предусматривается, что вдвое повышается ставка единого налога для отраслевых плательщиков четвертой группы, кроме производителей, которые работают на землях закрытого грунта (теплицы) и водного фонда (5,3 млрд грн в бюджет).

ЭП также сообщала, что власти хотят перевести уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, однако таким образом муниципалитеты могут потерять 2,4 миллиарда гривен.

Более детально о законопроекте читайте в материале ЭП: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Экономическая правда