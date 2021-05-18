Минфин продал гособлигаций на 14 миллиардов

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 18 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 14,158 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили четыре выпуска ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранных валютах.

"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составил 2 года, а в евро - 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 4,450 млрд гривен. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,48%, 1-летних - 11,19%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,02%", - говорится в сообщении.

В то же время, от размещения номинированных в иностранных валютах ОВГЗ было привлечено 63 млн долл и 238,4 млн евро.

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ номинированных в долларах составила 3,9%, в евро - 2,5%.

Напоминаем:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 11 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 1,428 млрд грн.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 27 апреля Министерство финансов привлекло в бюджет 10,36 млрд грн.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда