Минфин продал гособлигаций на более 10 миллиардов

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 27 апреля Министерство финансов привлекло в бюджет 10,36 млрд грн.

Об этом говорится в данных Минфина.

Так, представлены были 5 выпусков гривневых гособлигаций и по одному - в долларе и евро. Средневзвешенные ставки по ОВГЗ в гривне были следующие:

6 месяцев - 9%;

1 год - 11,2%;

1,5 года - 11,3%;

2 года - 11,96%;

3 года - 12,28%.

От гривневых ОВГЗ бюджет получил 8,35 млрд грн. Кроме того, от валютных ОВГЗ привлекли около 2 млрд грн в эквиваленте. Ставки по долларовым годовым бумагам равна 3,7%, по евровыми с аналогичным сроком - 2,5%.

В частности, выросла ставка по бумагам сроком обращения 6 месяцев, что впервые после повышения учетной ставки НБУ выставили на аукцион. Так, 13 апреля ставка равнялась 8,07%, что на 93 б.п. меньше ставки на аукционе 27 апреля.

На 5 б.п. также выросла ставка по годовым гривневым бумагами. По двухлетним облигациям ставка выросла на 16 б.п., по трехлетним - 13 б.п. по сравнению с аукционом 3 апреля.

Напоминаем:

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда





