Минфин продал гособлигаций лишь на 1,4 миллиарда

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 11 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 1,428 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Отмечается, что инвесторам предложили 3 выпуска ценных бумаг в гривне.

"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций - 6 месяцев, 1 год и 3 года. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9%, 1-летних - 11,20%, 3-летних 12,30%", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 27 апреля Министерство финансов привлекло в бюджет 10,36 млрд грн.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда