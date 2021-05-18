Комиссии интерчейндж будут снижаться: НБУ, Visa и Mastercard подписали меморандум

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины - соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меморандум подписали заместитель главы НБУ Алексей Шабан, региональный президент компании Visa в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка Эндрю Торре и старший управляющий советник по регуляторным вопросам компании Mastercard в Европе Кристоф Баерт.

При этом, меморандум является открытым для присоединения любыми другими платежными организациями платежных систем и другими участниками рынка.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).

Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным. Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев - пользователей платежных карточек, а также - развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов", - заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Отмечается, что для этого компании Visa и Mastercard обратились в АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия.

После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 - не более 1,20%;

с 01.07.2022 - не более 1,00%;

с 01.07.2023 - не более 0,90%.

"Национальный банк неоднократно подчеркивал необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию платежного рынка.

Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей", - говорится в позиции НБУ.

"Компания Mastercard в течение последних лет снижала размер комиссий интерчейндж на украинском рынке, и мы поддержали инициативу банковского сектора по их дальнейшему снижению.

Предложенный меморандум о поэтапном рыночном снижении уровня комиссий интерчейндж призван обеспечить развитие безналичных расчетов в Украине и соответствует принципам рыночной экономики, в интересах всех участников рынка. Мы надеемся на оперативное рассмотрение обращения АМКУ и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине уже с июля этого года", - заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

"Компания Visa во всем мире поддерживает рыночный подход к регулированию комиссии интерчейндж. Мы уверены, что именно эволюционное снижение ставки, которое предполагает меморандум, - лучший залог эффективного развития безналичных платежей.

Наша компания привержена дальнейшему развитию безналичной экономики Украины вместе с другими представителями отрасли, и мы высоко ценим роль НБУ в создании прозрачных конкурентных условий рынка", - сказала старший вице-президент, региональный директор компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго Восточной Европы Вера Платонова.

Справка. Интерчейндж - межбанковская комиссия: банк, установивший в магазине свой терминал, то есть банк-эквайер, должен заплатить комиссию банка, карточкой которого вы платите, то есть банка-эмитента.

Напоминаем:

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты в частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

В ПриватБанке раскритиковали законопроекты в Раде о регулировании комиссий банковского эквайринга.

Три системных банка, Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением по готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж (межбанковской комиссии), соответствующее обращение к власти поддержали в Visa и Mastercard.

В Антимонопольном комитете раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда