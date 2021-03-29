Банки погрожують відключити Apple Pay через регулювання міжбанківської комісії

Банки будуть змушені відключити українцям Apple Pay та грейс-період за кредитними картками, якщо Рада ухвалить неринкове регулювання платіжного ринку.

Про це заявляє Приватбанк.

"У разі ухвалення парламентом законопроєктів про неринкове регулювання банківських комісій за прийом безготівкових платежів, українським банкам доведеться відмовитися від підтримки відомих світових платіжних сервісів, таких как Apple Pay, через збитковість таких операцій в Україні", - наголосили в банку.

За словами заступника голови правління Приватбанку Развана Мунтеану, банки просто будуть змушені відключити можливість прийому оплати Apple Pay чи Google Pay через високу собівартість транзакцій з урахуванням додаткових комісій сервісам та витрати емітентів.

"За словами банкіра, загалом у випадку ухвалення парламентом регулювання банківських комісій, зросте вартість обслуговування карток для клієнтів, оскільки банки змушені будуть підвищити вартість своїх послуг.

Так, вартість обслуговування картки складатиме в середньому понад 200 гривень на рік, що буде відчутним для соціально вразливих верств населення (пенсіонери, працівники бюджетних установ)", - додали у прес-службі банку.

Також там наголошують, що банки у випадку ухвалення закону про регулювання вартості безготівкових транзакцій будуть змушені відмінити грейс-період за кредитними картками, "що коштуватиме клієнтам збільшення витрат на обслуговування кредитів в середньому на 3-3,5% в місяць".

"Для прикладу, на сьогодні Приватбанк забезпечує 3,2 млрд грн розрахунків за рахунок кредитних коштів на місяць та обслуговує їх у пільговому періоді за ставкою 0,00001% річних", - пояснили у банку.

Також у банку підкреслили, що законодавче регулювання вартості еквайрингу коштуватиме бюджету щонайменше 4 млрд на рік.

"У разі ухвалення парламентом законопроєктів щодо неринкового механізму регулювання інтерчейндж та комісії еквайрингу, які активно лобіюються великими торговельними компаніями, прямі втрати держбюджету становлять щонайменше 4 млрд на рік", - йдеться у заяві.

За словами Мунтеану, прогнозоване зменшення прибутку банку становитиме до 5,3 млрд грн на рік, що коштуватиме державі, як власнику Приватбанку, щороку 3,3 млрд грн дивидентів.

"На думку топ-менеджера найбільшого українського банку, застосування неринкового підходу до регулювання комісії призведе до значного падіння кількості та обсягу безготівкових операцій - з 55,2% до 25, 6%, та відповідно, зростанню готівкових, шо зведе нанівець зусилля держави щодо фіскалізації бізнесу.

Прямі втрати бюджету від недоотриманих податків становитимуть ще майже 1 млрд грн на рік", - повідомляє прес-служба.

"За словами Развана Мунтеану, Приватбанк та інші провідні банки виступають категорично проти неринкового регулювання одного з найбільш розвинених в Україні банківського та платіжного ринків та пропонують еволюційне та гармонійне регулювання ринку еквайрингу банками та платіжними системами", - додали у банку.

"Ми не сприймаємо шантаж та тиск з боку лоббі великих рітейлерів, та пропонуємо відкрите та прозоре інформування ринку щодо обсягів та середніх розмірів комісій еквайрингу та інтерчейнджу, обсягів готівковий та безготівкових платежів, обсягу інвестицій в розвиток та підтримку платіжної інфраструктури, інновацій та програм лояльності для споживачів", - заявив Разван Мунтеану.

Нагадаємо:

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії – це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

У Приватбанку розкритикували законопроєкти у Раді про регулювання комісій банківського еквайрингу.

Економічна правда