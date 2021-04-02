Крупнейшие банки готовы снизить межбанковском комиссию до 0,9% за три года

Три системных банка, Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением по готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж (межбанковской комиссии), соответствующее обращение к власти поддержали в Visa и Mastercard.

Об этом говорится в совместном заявлении банков.

"Крупнейшие банки Украины, работающие в сфере эквайринга, подтверждают готовность приложить все усилия для снижения размера комиссии интерчейндж в Украине", - говорится в заявлении. Следовательно, банки готовы обратиться в Антимонопольный комитет по оценке плана снижения комиссии интерчейндж в ближайшие три года. В этом году с 1 июля банки готовы снизить ее до 1,2%, с 1 июля 2022 года - до 1%, а с 1 июля 2023 года - до 0,9%.

Финучреждения также подчеркнули важность сохранения свободного рыночного ценообразования комиссии по еквайрингу и недопустимости ее регулирования на законодательном уровне.

"Следовательно предлагаем отозвать предложения к соответствующим законопроектам, которые предусматривают установление предельного размера такой комиссии для участников рынка", - продолжили в заявлении.

Со своей стороны с целью снижения стоимости платежных услуг их удобства для конечных потребителей банки предлагают правительству три шага:

ввести регулирование осуществления платежей в безналичной форме между компаниями / государством с одной стороны и гражданами с другой;

отменить требования бесплатного обслуживания зарплатных счетов;

снизить установленные ограничения по наличным расчетам в торговой сети.

Заявление банков также поддержали в компаниях Visa и Mastercard.

Напоминаем:

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты в частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

В ПриватБанке раскритиковали законопроекты в Раде о регулировании комиссий банковского эквайринга.

Экономическая правда