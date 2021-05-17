Реформа по разделению УЗ на грузовые и пассажирские направления и ее анбандлингу пока осуществлена ​​примерно на четверть, для ее завершения потребуется еще минимум 2-3 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Если измерять от 0 до 100%, то я бы оценил, что мы сейчас где-то на уровне 20-25%. УЗ должна быть разделена на четыре оператора: пассажирское сообщение - это центральный бюджет и местные бюджеты, инфраструктура - постоянная государственная собственность, грузовые перевозки - это либерализованный рынок, а производство, локомотивные и вагонные заводы - это сервис, как для УЗ, так и для будущих частных операторов", - сказал Юрик.

По его словам, в последнее время этот процесс шел, "скорее, по инерции, заложенной в прошлом".

"К тому же некоторые вещи были сделаны неправильно. Например, регистрацию отдельных филиалов провели без необходимого корпоративного согласования наблюдательного совета - это неправильно юридически. Это создает потенциальные риски для бизнеса в будущем", - подчеркнул он.

По его оценкам, ближайшие два-три года будут для компании переходным периодом.

"Мы должны сделать свою домашнюю работу, сделать прототип УЗ в части холдинга с разграниченными 4 операторами, каждый из которых будет иметь отдельный баланс активов и пассивов, чтобы после анбандлинга перейти в новый рынок. Причем, по моему мнению, два года для такого перехода - это если очень быстро "бежать", - сказал Юрик.

Кроме этого, он назвал необходимым условием принятие базового закона о железнодорожном транспорте и новом рынке в парламенте. По его словам, сейчас проходит достаточно конструктивная работа с транспортным комитетом, и есть надежда, что закон будет принят в целом до конца года.

Напоминаем:

Наблюдательный совет и правление "Укрзализныци" настроены на быстрое внедрение отраслевых реформ, разделение грузовой и пассажирской вертикалей - один из ключевых элементов.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий увольнение Владимира Жмака с должности председателя правления УЗ аргументировал тем, что, в частности, отсутствовала последовательная и системная стратегия по разделению компании на бизнес-вертикали.

Бывший топ-менеджер УЗ Иракли Эзугбая заявил, что в феврале наблюдательный совет предприятия без объяснений решил остановить структурную реформу по формированию вертикалей.

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры "УЗ Инфра" и филиал грузовых перевозок "УЗ Карго".

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут - пассажирская, производственная и инфраструктурная.