Поділ Укрзалізниці: створені дві перші філії

В рамках структурної реформи Укрзалізниці підприємство поділили на оператора інфраструктури "УЗ Інфра" та філію вантажних перевезень "УЗ Карго".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Планом заходів з реформування залізничного транспорту також передбачено впровадження структурної реформи Укрзалізниці. І ці перетворення вже розпочаті – затверджено нову організаційну структуру УЗ, що відповідає європейським директивам, а також утворено філію вантажних перевезень "УЗ Карго" та оператора інфраструктури "УЗ Інфра", - коментує поділ міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також підкреслив, що для повноцінної реформи залізниці необхідна наявність конкурентного ринку перевезень, який передбачається законопроєктом "Про залізничний транспорт". Міністр сподівається, що його прийняття в Раді може відбутися до кінця року.

Зазначається, що "структурна трансформація Укрзалізниці також дозволить забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень".

Нагадаємо:

Перепідпорядкування компанії і виділення 4-х вертикалей планують провести до кінця 2021 року. Крім бізнес-вертикалі вантажоперевезень, в майбутній холдинг ввійдуть - пасажирська, виробнича і інфраструктурна.

АТ "Укрзалізниця" буде створювати окрему бізнес-вертикаль вантажоперевезень в ході реформування компанії і перепідпорядкування підрозділів.

Економічна правда