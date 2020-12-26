Поділ Укрзалізниці: стало відомо, які філії увійдуть в бізнес-вертикаль вантажоперевезень

АТ "Укрзалізниця" буде створювати окрему бізнес-вертикаль вантажоперевезень в ході реформування компанії і перепідпорядкування підрозділів.

Як передає ЦТС, про це заявив Іраклі Езугбая, директор з комерційної роботи та логістики АТ УЗ.

За його словами, основним завданням реформування структури "Укрзалізниці" є чітке виділення ключових вертикалей бізнесу з необхідними для безперебійної роботи активами.

Топ-менеджер повідомив, що основною цієї структури стане вантажний перевізник UZ Cargo. Додатковий функціонал буде реалізований за рахунок Центру транспортного сервісу "Ліски", рефрижераторних вагонів компанії і Центру транспортної логістики.

Інші активи будуть віднесені до інфраструктурної вертикалі.

Нагадаємо:

Перепідпорядкування компанії і виділення 4-х вертикалей планують провести до кінця 2021 року. Крім бізнес-вертикалі вантажоперевезень, в майбутній холдинг війдуть - пасажирська, виробнича і інфраструктурна.